Il messaggio di allarme sul cellulare per una grave emergenza: chi lo riceverà e cosa significa

Migliaia di persone oggi, 14 settembre, riceveranno uno "strano" sms: un messaggio di testo sul cellulare che avvisa di un'emergenza. Non è un macabro scherzo, ma la sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert, promosso dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Si tratta del sistema che mira a informare in modo tempestivo i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

I test non avvengono in tutta Italia nello stesso momento. C'è un preciso calendario. In alcune regioni è già stato testato. Le date e in cosa consiste il test.

IT-alert: il calendario dei test regione per regione

Il sistema di allarme pubblico è già stato sperimentato in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Adesso i nuovi test. Le date:

14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria;

19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise;

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto;

26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento;

27 settembre in Liguria;

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Il messaggio di emergenza

Nel messaggio, inviato normalmente intorno alle 12, si legge: "AVVISI DI EMERGENZA. IT-alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.IT-alert.IT e compila il questionario". Lo stesso testo sarà riportato in lingua inglese.

Il suono che accompagna la ricezione del messaggio è diverso dalla normale suoneria. I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio "IT-alert". Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

Non è necessario scaricare App specifiche per ricevere i messaggi IT-alert, ma in alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un back up o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo.

IT-alert dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale.

Quando scatta l'IT-alert

IT-alert è ancora in fase di sperimentazione. Quando sarà operativo, sarà impiegato per:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti;

precipitazioni intense.

Per adesso l'alert riguarda solo alcune tipologie di eventi. Dalla Protezione civile spiegano che "non viene utilizzato in quelli a elevata incertezza, fortemente localizzati o con un margine assai breve di prevedibilità o di evoluzione".

Cosa fare quando scatta l'IT-alert

I cittadini dovranno esclusivamente leggere il messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima.

Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato). Il sistema è unidirezionale (dall'operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">?Ecco il segnale sonoro <a href="https://twitter.com/hashtag/ITalert?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ITalert</a>: impariamo a riconoscerlo per quando il sistema di allarme pubblico diventerà operativo. <a href="https://t.co/TRs8M7zXuD">pic.twitter.com/TRs8M7zXuD</a></p>— IT-alert (@italertgov) <a href="https://twitter.com/italertgov/status/1701989125321359667?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

I limiti del sistema IT-alert

Il sistema IT-alert risente di una serie di limiti. Alcuni sono legati ai fenomeni naturali, all'incertezza scientifica, altri alle capacità tecnologiche disponibili. Uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per mandare i messaggi IT-alert è l’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi. Questo significa che ci saranno dispositivi presenti in zone fuori dalla regione di volta in volta interessata dai test che potrebbero ricevere un messaggio IT-alert e dispositivi in zone interessate che potrebbero non ricevere il messaggio.

