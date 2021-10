"Ho provato a chiamarti, richiamami, baci": attenzione all'sms truffa

“Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al xxxxxx baci”: sembra l’innocuo sms di un conoscente che ha provato appunto a telefonare e non ha ricevuto risposta, ma dietro l’amichevole invito si nasconde in realtà un tentativo di truffa. Nello specifico di “ping-calling”, uno stratagemma con cui prosciugare il credito telefonico o direttamente il denaro se l’utenza mobile è a consumo e collegata a un conto bancario.

L’sms, che arriva da un numero di cellulare non registrato in rubrica, rimanda infatti a un numero di telefono a pagamento: se la persona che lo ha ricevuto accoglie l’invito a richiamare riceve una risposta immediata, ma senza parlare con l’interlocutore. Lo scopo infatti è tenere la vittima al telefono il più a lungo possibile per scalare il credito e addebitare il costo della chiamata, che secondo quanto riferito dalla polizia Postale può arrivare a 1,5 euro al secondo.

Truffa Wagiri e ping call

Questo genere di truffa aveva iniziato a diffondersi nel periodo dell’esplosione della pandemia di coronavirus, quando le forze dell’ordine avevano tra l’altro lasciato un allarme relativo proprio ai tentativi di phishing e smishing: approfittando del passaggio all’online di gran parte delle utenze e dei servizi causa lockdown, i truffatori inviano mail e messaggi spacciandosi per istituti bancari o postali invitando a cliccare su link che, una volta aperti, chiedevano le credenziali per accedere ai conti. Una volta inserite le credenziali vengono sottratte e utilizzate per entrare nei conti stessi e fare acquisti o bonifici.

Il fenomeno del ping-calling aveva invece iniziato a diffondersi non con un sms, ma con una chiamata. Una serie di squilli provenienti da Paesi esteri - principalmente con prefisso di Tunisia, Kosov, Gran Bretagna e Moldavia - per spingere la vittima designata a richiamare per capire chi c’è dall’altra parte della cornetta e farlo cadere in trappola grazie a un sistema che prosciuga il credito. Ribattezzata anche “truffa Wangiri”, era molto diffusa anche prima della pandemia di coronavirus, ma nel periodo di chiusure, anche a causa dell’isolamento, ha iniziato a circolare con maggiore frequenza mietendo ancora più vittime. Che nel giro di pochi minuti, il tempo necessario ad ascoltare una musica di attesa o semplicemente il silenzio, arrivano a perdere anche trenta, quaranta euro. Fenomeno che conferma come i crimini informatici, soprattutto le frodi, siano aumentati in modo esponenziale nell'ultimo anno e mezzo e la tecnologia sia diventata lo strumento preferito dai truffatori.

Come proteggersi

Da qualche settimana sono invece aumentate le segnalazioni relative agli sms corredati da baci in cui si invita a richiamare un numero che inizia per “893”: un’evoluzione degli “squilli fantasma” su cui si basa la truffa Wangiri che rischia di far cadere in trappola in modo ancora più efficace proprio grazie al tono amichevole. Sui siti che si occupano di raccogliere segnalazioni relative a numeri molesti o pericolosi, questo genere di truffa è segnalata decine di volte in tutta Italia.

I consigli per evitare di cadere in trappola sono sempre gli stessi: non richiamare numeri sconosciuti, non inviare messaggi (anche così si può “agganciare” il truffatore) e, in generale, non non aprire link contenuti in sms o messaggi provenienti da altri sistemi di messaggistica collegati a quei numeri. Un’ulteriore precauzione può essere quella di chiedere al proprio operatore di bloccare le chiamate provenienti dall’estero, o ancora di bloccare il numero da cui si è ricevuto l’sms per impedire che possa mandarne altri o telefonare.