Soffocò la moglie malata terminale con un cuscino, i giudici: "Va considerato l'altruismo"

Francio Cioni uccise la moglie Laura Amidei nel 2021 soffocandola con un cuscino, dopo circa 5 anni dai primi sintomi della malattia riconosciuta dai medici come terminale. Per i magistrati della Corte d’Assise di Modena, nel giudicare l'omicidio, non si può non tenere conto "dell'altruismo" dimostrato dall'uomo per anni.

Fin dal primo momento Cioni aveva detto di aver compiuto il gesto per un sentimento di profonda compassione nei confronti della moglie, ormai agli ultimi stadi della malattia: "Non potevo più vederla così", ha spiegato. Era stata la stessa donna ad esprimere la volontà di non voler essere portata in una casa di riposo.

Un gesto che secondo la Corte non può essere giudicato in modo isolato rispetto alla condotta "osservata dall'imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia". Con tali motivazioni l'uomo è stato quindi condannato a 6 anni e due mesi di carcere, con il riconoscimento dell'attenuante "del particolare valore morale e sociale". La coppia era spostata da 45 anni e lui aveva assistito la moglie dall’inizio della malattia nel 2016 "con assoluta costanza e inesauribile dedizione”, con presenza giornaliera in ospedale e poi in casa, al limite delle proprie forze, come ricostruito attraverso le testimonianze del medico, della sorella della vittima e di vari conoscenti.

Il tema del fine-vita citato dai giudici

"Si tratta a ben vedere di un contesto specifico per circostanze storiche, nel quale si riflette una diffusa coscienza sociale che si interroga sulla drammaticità di un gesto assunto in condizioni di assoluta solitudine personale dal coniuge legato da un incondizionato rapporto d'amore", scrivono i giudici. La coscienza sociale citata dalla Corte "ha via via interrogato la giurisprudenza su queste tematiche e sulle tematiche confinanti del fine vita".

Chi è chiamato a interpretare le pronunce, "a fronte della maturazione in ampi settori della società civile di una diversa sensibilità etico-sociale quanto all’esigibilità di condotte volte all’incondizionata accettazione di una sofferenza inesprimibile", scrivono i giudici nella motivazione della sentenza, deve essere in grado di cogliere "i profili di rilevanza e compatibilità costituzionale laddove miri alla salvaguardia di un diritto coerente con un sentimento non pregiudizialmente ancorato a apriorismi ideologici o di principio”ì", sul presupposto che riconoscere l’attenuante non ha lo scopo di "superare" la condotta illecita, ma quello di £consentire un'articolazione motivata e coerente della pena".