Le ultime ore di Sofia Castelli: la foto all'alba prima di essere uccisa

Sofia Castelli, 20 anni, è stata uccisa nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio 2023. Oggi, un 23enne italiano di origini marocchine - Zakaria Atqaoui - si è presentato all'alba al comando della polizia locale confessando il delitto: ora è in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese. Atqaoui è l'ex fidanzato di Sofia Castelli e l'accusa è di averla uccisa con più coltellate alla gola.

Le ultime storie di Sofia Castelli su Instagram

Le ultime storie postate su Instagram da Sofia Castelli mostrano le sue ultime ore di vita. Dai video pubblicati si capisce che la ragazza ha passato la serata in discoteca, al "The Beach" di Milano in via Corelli, per poi tornare a casa, a Cologno: come si vede dalla storia sono le ore 5:58. In casa non c'è nessuno: i genitori sono in vacanza in Sardegna.

Proprio in quella casa sarebbe avvenuto il delitto, dopo un serata trascorsa insieme all'ex fidanzata e a un'amica. Non è ancora chiaro se l'amica si trovasse lì nell'appartamento. Ora, i genitori della ragazza, che si trovavano in Sardegna, stanno rientrando a Cologno dopo aver appreso la notizia.

Agli interrogatori anche l'amica: le ultime notizie di oggi sabato 29 luglio 2023

È in corso l'interrogatorio di Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha confessato di aver ucciso la notte scorsa l'ex fidanzata di 20 anni, Sofia Castelli, accoltellata nell'appartamento della ragazza a Cologno Monzese (Milano).

In caserma, con i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), c'è la pm di Monza Emma Gambardella, che sta conducendo l'interrogatorio. A quanto emerso, i due giovani si erano lasciati e il delitto è avvenuto dopo una lite. Anche l'amica è stata sentita come persona informata sui fatti.

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it...