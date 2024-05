Sofia Stefani uccisa dall'ex comandante Giampiero Gualandi, il gip: "Aveva già in mente l'omicidio"

Non un incidente, ma un omicidio. Secondo il gip di Bologna Domenico Truppa, quando lo scorso 16 maggio Sofia Stefani è entrata in una stanza del comando della polizia locale di Anzola insieme a Giampiero Gualandi, "lui aveva già in mente l'omicidio". Secondo la ricostruzione del giudice, che ha disposto il carcere per il 62enne, tra i due ci sarebbe stata un acceso dibattito, culminato con il colpo di arma da fuoco: "Tra i due sarebbe iniziata una discussione e l'ex vigilessa avrebbe insistito a voler continuare il rapporto. Allora, Gualandi, esasperato, impugna la pistola la punta all'indirizzo della donna e preme il grilletto. Poi, consapevole di quello che aveva fatto e di dover dare una versione alternativa, si attiva per chiamare il 118 e simulare una tragica fatalità".

Il gip: "Gualandi aveva in mente l'omicidio"

Cosa è successo in quella stanza? Il giudice, secondo la ricostruzione effettuata "sulla base degli atti a disposizione", non è trattato di un incidente, di un colpo di pistola partito per errore, come invece sostenuto dall'indagato durante l'interrogatorio. Sempre secondo il gip, il 16 maggio scorso Gualandi è andato in ufficio ben consapevole che avrebbe incontrato la ex collega, di quasi 30 anni più giovane, che non accettava di concludere la relazione extraconiugale che i due avevano instaurato. Quella mattina Gualandi ha ritirato l'arma dall'armeria e recuperato la scatola per la pulizia, poi ritrovata sulla scrivania, per predisporre una linea di difesa sul motivo della presenza della pistola.

Il gip Domenico Truppa, che ha deciso la custodia in carcere accogliendo la richiesta del pm Stefano Dambruoso, descrive Giampiero Gualandi, come un individuo dalla spiccata pericolosità sociale: "L'utilizzo dell'arma a fronte di soggetto che risultava disarmato esprime una particolare mancanza di controllo e di consapevolezza dell'assoluta incongruità della propria condotta. Le inquietanti modalità esecutive dell'azione criminosa poste in essere da Gualandi (che denotano non comune freddezza e disarmante facilità di ricorso all'uso di arma con effetto letale) non lasciano dubbi sulla sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli che per si sta procedendo".

Lo scambio di messaggi

Le indagini hanno portato alla luce i messaggi che Giampiero Gualandi e Sofia Stefani si scambiavano fino a due giorni prima del delitto. "Egli - ha sottolineato il gip - era in realtà una persona logorata dalla presenza della donna nella sua vita. I suoi messaggi erano inequivocabili, mentre le risposte di Stefani erano state eliminate dalla chat".

"Non dormo, mangio poco, sono esaurito", scriveva l'ex comandante il 14 maggio. E ancora: "Non ho più energia per sopportare la pressione, ansia, nervoso, tensione.. Sono esausto, me ne vado via senza dire niente a nessuno, non reggo più nulla". Uno stato d'animo che secondo il giudice era in linea con la situazione che si era creata tra i due, con la donna che non era intenzionata a concludere la loro storia, tanto da portare l'uomo a uno "stato di esasperazione".

Una pressione enorme, terminata tragicamente in quel ufficio: "Una tensione sfociata in una discussione - ha aggiunto il gip - all'interno della quale è ragionevole ritenere che l'uomo abbia impugnato la pistola e premuto il grilletto per chiudere definitivamente i conti con una persona che lo ossessionava da alcuni mesi in maniera incessante". Dai tabulati telefonici di quella giornata risultano 15 chiamate di Sofia Stefani al numero di Gualandi.