Mangiano una pizza e lasciano una busta con 750 euro sul tavolo

Hanno dimenticato sul tavolo della pizzeria una busta con 750 euro. E sono andati via. Ora i titolari del locale lanciano un appello: "Aiutateci a rintracciarli". Nelle immagini di videosorveglianza della pizzeria Laezza, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli, si vedono tre turisti che si siedono al tavolo del locale. Quando vanno via, uno dei lavoratori della pizzeria, Silvio Telesco, trova una busta con all'interno 750 euro.

"L'altra mattina intorno alle 12, dei turisti hanno perso una busta con dei soldi, 750 euro. Vorremmo restituire il denaro. Secondo noi stanno su una nave crociera, siamo stati anche al porto dalla polizia portuale per spiegare tutto. Aiutateci a rintracciarli, sarebbe una cosa bella per la nostra città", raccontano a NapoliToday i fratelli Marco e Freddy Laezza, proprietari della pizzeria. "Se non dovessimo risalire ai turisti daremo tutto in beneficenza", hanno aggiunto i proprietari del locale di Napoli.

