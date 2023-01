L'affare milionario dei soldi falsi nascosti in pacchi postali

Una persona in carcere, cinque ai domiciliari e due col divieto di dimora nella provincia di Napoli. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri del comando antifalsificazione monetaria, avviata nel 2018, su un traffico transnazionale di banconote false. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Napoli e per gli inquirenti esisteva un'associazione per delinquere attiva in Italia (Gorizia, Firenze, Catania, Salerno) e all'estero (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Indonesia, Irlanda, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Ucraina).

I soldi falsi erano messi in circolazione tramite un fornitore di servizi attivo sui marketplace dal 2012, il quale, ricorrendo a complessi processi di "anonimizzazione" telematica, gestiva i pagamenti in criptovalute e le conseguenti forniture effettuate da spedizionieri che inviavano plichi e pacchi postali - nascondendo la valuta falsa all'interno di materiale vario. Sono stati sequestrati 41 plichi postali nel momento della consegna, banconote false di vario taglio per 120mila euro e gli strumenti usati per le transazioni.

Dall'avvio delle indagini sono state arrestate in flagranza 31 persone, accusate di "avere perfezionato l'acquisto delle banconote false sul darkweb, localizzati in Italia e all'estero". Ad Arzano (Napoli) è stata chiusa una stamperia clandestina digitale per la produzione di banconote false e i produttori sono stati già arrestati il 1 dicembre 2021. Al momento sono oltre 50 gli indagati, devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di valuta falsa.