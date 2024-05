Pensioni pagate con soldi falsi, la truffa da migliaia di euro

Vanno alla posta per ritirare la pensione e quando poi usano lo stesso denaro per qualche acquisto hanno una pessima sorpresa: le banconote sono false. A essere truffati sono stati alcuni anziani che hanno riscosso la mensilità all'ufficio postale di Sperone, in provincia di Avellino. A raggirarli sarebbe stato un impiegato 29enne, che adesso è agli arresti domiciliari.

Le indagini sono scattate il 9 marzo scorso quando diciotto persone si sono presentate dai carabinieri perché le banconote da venti e cinquanta euro, appena ritirate alle Poste, erano state rifiutate da altre attività perché contraffatte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto emerso, l'addetto dell'ufficio postale ha rifilato a correntisti, pensionati e possessori di buoni fruttiferi banconote false. Complessivamente avrebbe messo in commercio 209 banconote false per 10.450 euro tra fine aprile e inizio maggio. A produrle sarebbe stato un gruppo criminale con base a Napoli.

Adesso il 29enne deve rispondere di spendita e introduzione di monete falsificate, truffa, peculato e riciclaggio. Nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo di 10.450 euro.