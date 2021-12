Carne vecchia spacciata per fresca grazie "all'aggiunta": la truffa dei macellai

I titolari di due macellerie del centro di Torino son stati denunciati dai carabinieri del Nas per la presenza di solfiti nella carne trita di bovino, in un caso, e di nitrato di sodio in hamburger di bovino in un secondo caso, in concentrazioni superiori al consentito. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per la "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", mentre ai titolari della macelleria in cui è stata riscontrata l'aggiunta dei solfiti è stato contestato anche il reato di "adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari", in virtù della potenziale pericolosità alla salute pubblica derivante dalla natura allergizzante dell'additivo.

Cinquanta macellerie della città sono state coinvolte nell'attività di controllo di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'adulterazione degli alimenti. In ogni esercizio è stato eseguito il campionamento di carni e la successiva analisi per il rilevamento delle concentrazioni di additivi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, quali appunto solfiti e nitrati.

Perché aggiungono solfiti nella carne

L'aggiunta di solfiti nella carne consente alla stessa di mantenere la sua colorazione originale contrastando dunque il processo di ossidazione, ma non interviene sul processo di degradazione e putrefazione della carne stessa: il rischio è dunque quello di mangiare carne avariata che però si presenta di ottimo aspetto o, ancora, di incorrere in pericolose reazioni allergiche per i soggetti affetti da particolare sensibilità rispetto alla presenza di queste sostanze.