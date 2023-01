Lite in famiglia finisce in tragedia: un morto impiccato e due feriti

Un uomo morto impiccato e due persone ferite. Questo lo scenario che i carabinieri si sono trovati davanti agli occhi oggi, 17 gennaio, quando sono intervenuti in un appartamento di via Marconi a Soliera (Modena). I militari erano stati allertati per una lite in famiglia, una volta sul posto hanno fatto la macabra scoperta.

Secondo quanto emerso il morto è un 65enne, i feriti sarebbero la moglie (sua coetanea) e il suocero di 85 anni. Entrambi sono stati soccorsi e portati all'ospedale di Baggiovara. Le loro condizioni sarebbero gravi.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Non si esclude che l'uomo trovato impiccato abbia ferito moglie e suocero e poi si sia tolto la vita. Sul posto per accertare la dinamica i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del nucleo investigativo impegnati nei rilievi.

Articolo in aggiornamento