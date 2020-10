Sondaggi: chi dice sì al lockdown in Italia

Le rilevazioni segnalano il calo della fiducia nei confronti del governo e di Conte e la paura in crescita. I "garantiti" vogliono le chiusure, le partite Iva no. E cresce l'ostilità nei confronti del vaccino

Alcuni sondaggi pubblicati oggi sui giornali raccontano il sentiment degli italiani nell'emergenza coronavirus mentre il paese si avvia verso un nuovo lockdown. E fanno notare una grande differenza rispetto alle chiusure di marzo, quando il governo era sostenuto in maniera vigorosa dal paese nella sua lotta a Covid-19 attraverso la stretta. Ovvero, oggi il sentiment degli italiani è notevolmente cambiato.

Sondaggi: chi dice sì alla chiusura totale

All'epoca, spiega oggi Alessandra Ghisleri di Euromedia Research su La Stampa, l'accettazione del lockdown e delle restrizioni emanate dal governo fu unanimemente accolto dalla popolazione, dalle categorie produttive e finanche dai leader dell’opposizione che, per qualche settimana, rimasero sottotraccia, in attesa rispettosa. Oggi il 77,5% teme che vi saranno nuove manifestazioni violente nelle piazze.

In molti (il 50%) si rendono conto che la strada verso un nuovo confinamento è breve e il 49% auspica addirittura un nuovo lockdown: c'è chi pensa che possa durare due o tre settimane (il 29%) e chi crede che arriverà a due mesi (il 20,1%). I sostenitori, fa notare la sondaggista, sono i cosiddetti "garantiti", ovvero i lavoratori e gli studenti. Sono invece critici gli imprenditori e le partite Iva, oltre che le casalinghe. Si spera che il lockdown riguardi soltanto i territori ad alta emergenza mentre il 60% degli italiani è addirittura convinto che le restrizioni attuali non siano sufficienti. E comincia a serpeggiare la sfiducia nei confronti del governo:

Chi aspetta provvedimenti di qualsiasi natura atti ad agevolare la vita lavorativa e non solo, sa che in linea di massima la realtà non seguirà l’annuncio. Il 51,7% della popolazione non condivide le restrizioni contenute nell’ultimo Dpcm (chiusura di ristoranti e bar dalle 18 con il permesso di fare consegne a domicilio).

Per il 75,8% la difficoltà principale risiede nel fatto che le istituzioni hanno in un primo tempo richiesto lavori e investimenti per rendere a norma il locale e ora, a distanza di qualche mese, ordinano di chiudere senza trovare alternative.

Il calo della fiducia nel governo

In questa ottica l'Atlante Politico di Demos & Pi di cui parla oggi Repubblica certifica il calo della fiducia nei confronti di Giuseppe Conte e del suo governo. Il consenso è ancora ragguardevole (ovvero è al 55%) ma, spiega Ilvo Diamanti, è sceso di 2 punti nell’ultimo mese, di 5 rispetto a giugno. E di 16 rispetto allo scorso marzo.

Gli italiani che si dicono “molto preoccupati” sono più numerosi di allora: il 50%. E coloro che ammettono di essere (molto o abbastanza) preoccupati raggiungono, nell’insieme, l’87% della popolazione. Cioè, quasi tutti gli italiani. La fiducia nei confronti di Conte continua ad essere elevatissima: 58%. Tuttavia, si tratta di 12 punti in meno, rispetto a marzo, quando aveva toccato il 70%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda i partiti politici, davanti a tutti c'è ancora la Lega che però è stimata al 23% mentre il Partito Democratico si avvicina ed è al 21,5% e il M5S, l’alleato di governo, scivola sotto al 16% e viene superato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che raggiungono il 16,2%. Infine c'è la questione del vaccino per il coronavirus: Il 37% degli intervistati non è intenzionato a vaccinarsi, e la quota è cresciuta di oltre dieci punti rispetto alla scorsa primavera (26%).