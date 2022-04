Sonia rapinata e uccisa, il fidanzato: "Mi hanno strappato l'anima"

Sono le ore del dolore e dei perché ncora senza risposta. Proseguono le indagini sulla morte di Sonia Di Pinto, la 47enne originaria di Petacciato (Campobasso), trovata morta nel seminterrato del ristorante dove lavorava in Lussemburgo ieri, giorno di Pasqua. Il corpo della donna era per terra, sembra sia stata colpita con un pesante oggetto alla testa. Le sarebbe anche stato portato via del denaro, circa tremila euro. Per questo la pista privilegiata è quella della rapina andata male.

Sonia viveva in Lussemburgo da anni ed era molto ben voluta nella comunità locale. "Non posso ancora crederci……eravamo felici, mi hanno strappato l'anima, sei stata sempre la migliore tra noi due, non riesco ad accettarlo", scrive su Facebook il compagno della donna, Sauro. L'uomo ha poi postato una foto sorridente della donna, con un laconico: "Voglio ricordarti così". Due post corredati da centinaia di messaggi di cordoglio.

La notizia della morte di Sonia ha profondamente scosso anche Petacciato, dove la famiglia vive. Il sindaco Roberto Di Pardo la ricorda come "una ragazza che si è distinta per la sua voglia di fare ma anche l'impegno sociale. Assurdo morire così. Assurdo. Difficile capacitarsi".

"Ricordiamo tutti Sonia come un'atleta, donna tranquilla e gentile con tutti. Una ragazza dolcissima e sempre disponibile - si legge in un post della scuola di arti marziali che aveva frequentato -. Ha perso la vita in modo assurdo, per una rapina sul posto di lavoro, per una manciata di euro".