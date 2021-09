Uccisa in casa dal marito: è il secondo femminicidio in un giorno

Secondo femminicidio nel giro di poche ore, l'ennesimo dopo quelli delle ultime settimane. Sonia Lattari, 42 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno a Fagnano Castello, piccolo comune in provincia di Cosenza. Il fatto nel primo pomeriggio di oggi, in un appartamento del centro, secondo le prime ricostruzioni al culmine di una lite tra moglie e marito. L'uomo, Giuseppe Servidio, 42 anni, è stato portato in caserma di carabinieri e fermato. La coppia ha due figli. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso marito. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatare la morte della vittima che è deceduta dissanguata.

Due femminicidi nello stesso giorno

Questa mattina una donna è stata uccisa in Valsabbia, nel bresciano, dal marito dal quale si stava separando. La vittima è Giuseppina Di Luca. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il marito, Paolo Vecchia, ha aspettato che la moglie uscisse dalla palazzina dove si era trasferita da poco ad Agnosine e poi l'ha colpita con decine di coltellate sulle scale.

Gli omicidi di Sonia Lattari e Giuseppina Di Luca sono gli ultimi di una lunga, drammatica lista che dall'inizio dell'anno conta decine di donne uccise.

Nel solo mese di settembre sono già morte Rita Amenze, uccisa dal marito nel parcheggio di un'azienda nel vicentino lo scorso 10 settembre, Angelica Salis, anche lei uccisa dal marito in casa il 9 settembre a Quartucciu, Ada Rotini, accoltellata a morte a Bronte dal marito che poi ha tentato di togliersi la vita l'8 settembre. Prima ancora, il 5 settembre, la morte violenta di Chiara Ugolini a Bardolino.