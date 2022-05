Sonia Marra, spunta un'intercettazione choc: "L'hanno tritata"

E' il novembre del 2006 quando Sonia Marra, una 25enne pugliese scompare dalla sua casa di Elce (Perugia) poco distante dalla scuola di Teologia di Montemorcino dove lavora. Oggi, a distanza di quasi 16 anni, un'intercettazione può portare a una svolta e a nuove indagini: "A quella l'hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai...". Nel corso di un'operazione antidroga, i carabinieri di Todi hanno ascoltato la conversazione tra un seminarista e un parroco. "A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l'hanno tritata Quella non la ritroveranno mai. L'hanno buttata nell'immondizia". Parole agghiaccianti che potrebbero mettere un punto ad anni di dubbi e misteri.

La scomparsa

il 16 novembre del 2006 la madre telefona a Sonia, ma lei non risponde e non richiama. Il giorno dopo il cognato della giovane raggiunge Perugia per verificare che la ragazza stia bene. Sonia non c’è, la casa è vuota. L'appartamento però è saturo di gas, le valvole dei fornelli in cucina sono aperte.

Si inizia a indagare, si pensa che Sonia potesse essere incinta. Un uomo finisce a processo ma viene assolto in tutti i gradi di giudizio perché ritenuto estraneo alla vicenda. I familiari hanno lanciato appelli disperati, almeno per ritrovare i resti a cui dare una degna sepoltura.

L'intercettazione

Adesso dalla conversazione intercettata emergono particolari inquietanti. "Era tutto un giro - insiste il seminarista - droga, soldi, sesso e altre questioni sai che alla fine ci rimettono sempre i più deboli... Poi è successo che in qualche modo la cosa cominciava a scottare perché lei ha visto e ha sentito. Per questo l'hanno annientata. Perché ci sarebbero andati di mezzo i preti". "Il corpo non lo troverà mai nessuno perché quella donna non esiste più", si sente ancora. Si riparte da qui per fare luce su un mistero che dura da troppi anni.