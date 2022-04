Sonia Solinas, uccisa in casa a coltellate: il compagno si toglie la vita

Una donna di 49 anni, Sonia Solinas, è stata trovata senza vita in una pozza di sangue all'interno della sua abitazione di via Vittorio Emanuele a Dormelletto, in provincia di Novara. La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, martedì 26 aprile: a trovarla sarebbe stata la mamma della vittima, che era andata a cercarla a casa non ricevendo risposta alle sue telefonate. La 49enne sarebbe stata colpita da diversi fendenti: le gravi ferite inferte non le hanno lasciato scampo.

Sul posto i soccorsi e diverse pattuglie dei carabinieri: l’ipotesi è quella dell’omicidio/suicidio per mano del compagno della donna, Filippo Ferratri. L’uomo, secondo le prime ipotesi, dopo aver ucciso la compagna, si sarebbe tolto la vita buttandosi da un ponte a San Bernardino Verbano sulla strada per la Valgrande. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 11.30: le operazioni di recupero sono state rese difficili dalla zona impervia in cui si trovava il corpo, poi trasportato con un mezzo dei vigili del fuoco all’obitorio.