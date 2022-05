Due sorelle sfregiate con l'acido mentre passeggiano

Ennesimo episodio di violenza giovanile a Napoli. La scorsa notte due sorelle sono state ferite con dell'acido in corso Amedeo di Savoia, in pieno centro cittadino. Il liquido corrosivo sarebbe stato lanciato loro da altre ragazze, tre, in sella a degli scooter. Le vittime hanno 17 e 24 anni, e sono residenti nel rione Sanità. Ora si trovano ricoverate presso il centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli, con gravi ustioni al volto e alle braccia. Non sono in pericolo di vita e, fortunatamente, l'acido non ha raggiunto gli occhi.

Le due sorelle aggredite con l'acido a Napoli

Erano ancora sotto choc quando hanno raccontato di essere state avvicinate da un gruppo di altre ragazze che viaggiavano a bordo di tre scooter lungo corso Amedeo di Savoia, intorno all'una della notte tra domenica e lunedì. Senza apparente motivo, le hanno lanciato contro dell'acido, secondo quanto raccontato dalle vittime alla polizia. Ferite, le due sorelle sono scappate, poi la corsa in ospedale. Sulla vicenda sta indagando la polizia.