Sorelline schiacciate da un albero nel campeggio, saranno donati gli organi della più grande

Salveranno altre vite gli organi della 14enne morta insieme alla sorellina di 3 anni dopo che un albero è crollato sulla tenda in cui dormivano con i genitori in un campeggio a Marina di Massa.

Dopo la tragedia, i genitori hanno infatti autorizzato l'espianto degli organi per l'adolescente, promettente judoka, mentre non è stato possibile per la bimba più piccola, morta sul colpo all'interno della tenda.

Sorelline morte in campeggio, l'inchiesta della Procura

La Procura di Massa e Carrara ha aperto un'inchiesta sul crollo dell'albero che ha travolto la tenda nel campeggio Verde Mare. L'area dell'incidente è stata sequestrata. Secondo le prime ricostruzioni al vaglio di procura e carabinieri, le cause sarebbero da ricercarsi nel forte vento – una tromba d'aria che avrebbe investito il camping - e le condizioni della pianta, secondo quanto spiega l'Ansa.

In merito all'inchiesta il procuratore di Massa, Piero Capizzoto, ha rilevato che si sta cercando di capire "se era prevedibile o meno che l'albero, per le condizioni in cui era, potesse cadere in caso di maltempo, visto che sotto c'erano spazi per le tende". I carabinieri, intanto, hanno sentito il titolare del camping, e nei prossimi giorni sarà nominato un consulente tecnico per alcune verifiche sul luogo della tragedia.

Lutto cittadino a Marina di Massa

Le sorelline si trovano in vacanza insieme alla sorella più grande di 19 anni, rimasta lievemente contusa nel crollo, e ai genitori, illesi. La famiglia, di origine marocchina e residente nella zona di Torino, si trovava in vacanza in Toscana. Secondo l'Ansa, la famiglia aveva affittato un bungalow nel campeggio e poi avrebbe installato lì accanto una tenda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lutto cittadino oggi a Marina di Massa indetto dal sindaco, Francesco Persiani, per esprimere "il cordoglio e la vicinanza di tutta la citta'" che si stringe alla famiglia "in un simbolico e commosso abbraccio". Le bandiere del palazzo comunale e degli edifici pubblici saranno a mezz'asta e tutta la cittadinanza è stata invitata ad esprimere la partecipazione al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune.