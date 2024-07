Sorelle prese a pugni e schiaffi dai genitori e dal fratello: "Non siete brave musulmane"

È definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per madre, padre e figlio - di origini pakistane, ma residenti a Brescia - accusati di aver aggredito e maltrattato in più occasioni le quattro figlie della coppia, e sorelle del figlio, in quanto secondo loro non rispettose dei dogmi più integralisti della religione musulmana. A Roma la Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado già deliberate dalle corti bresciane. Ne dà notizia il Giornale di Brescia, che per rendere l'idea della situazione riporta alcuni stralci della sentenza di appello.

Le ragazze sarebbero state malmenate con schiaffi, pugni e tirate di capelli perché si sarebbero rifiutate di "studiare ogni giorno le sure (i capitoli) del Corano", picchiate per obbligarle a "indossare abiti tradizionali della cultura pakistana". Nella sentenza il giudice era stato chiaro: "I soggetti provenienti da uno stato estero devono verificare la liceità dei propri comportamenti e la compatibilità con la legge che regola l'ordinamento italiano".

Dopo anni di vessazioni, le sorelle hanno trovato il coraggio di denunciare alle autorità quanto accadeva in casa. Le indagini hanno portato al rinvio a giudizio di madre, padre e fratello più grande. Poi il processo, le sentenze di primo e secondo grado e adesso la condanna definitiva.