Sorelle sfregiate con l'acido: dietro l'agguato (anche) un video su Tik-Tok?

Emergono nuovi dettagli sul caso delle due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli. Come abbiamo già riferito nelle scorse ore la zia 20enne delle due ragazze si è presentata in Questura. Gli investigatori l'hanno interrogata, in presenza del suo avvocato, ed hanno eseguito un decreto di fermo nel pomeriggio di ieri. La sua versione dei fatti non sarebbe in contrasto con la ricostruzione emersa dalle indagini.

Gli inquirenti hanno passato al setaccio i profili social delle persone coinvolte nell'aggressione, il cui movente andrebbe ricercato all’interno della famiglia allargata delle due sorelle: liti e tensioni personali causate da difficili rapporti familiari tra il nonno e le sue tre figlie, rancori di famiglia che trovavano sfogo sui social da tempo. In particolare l'Ansa riferisce di vecchi dissidi mai sopiti che negli ultimi mesi sono degenerati, in particolare a causa di un video pieno di offese su Tik-Tok. Da qui sarebbe scattata la folle idea dell'agguato.

L'aggressione

Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso in corso Amedeo di Savoia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato San Carlo, il liquido sarebbe stato lanciato da altre donne, tre, in sella a degli scooter. Le vittime hanno 24 e 17 anni, e sono residenti nel rione Sanità. Portate in pronto soccorso al Cardarelli, sono state visitate anche con una consulenza del chirurgo plastico e poi dimesse. Per loro, ustioni al volto e alle braccia ma, fortunatamente, l'acido non ha raggiunto gli occhi.

Le indagini

La giovane che avrebbe lanciato l'acido, zia delle due sorelle e sorellastra della loro madre per parte di padre, è indagata per "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso". La donna ora si trova in carcere a Pozzuoli in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip di Napoli. Il reato, però, le viene contestato in corso. Infatti, l'attenzione degli investigatori si concentrerà ora sui suoi complici. Le lesioni riportate dalle due giovani non sono gravissime, ma ci vorrà l’intervento del chirurgo plastico. A ripotare le lesioni più gravi, sul viso e sulle gambe, sarebbe stata la 17enne. Non è escluso che fosse proprio lei l'obiettivo del raid.