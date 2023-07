Droga prenotata sui social e consegnata in taxi: così funziona il "delivery della droga"

Un giro d'affari che supera il milione e mezzo di euro in un anno, cinquemila compravendite di droga al giorno negli ultimi due mesi e consegne effettuate anche in taxi. Eccolo il sistema "coca express" che garantiva affari d'oro a una banda di spacciatori nella zona di San Basilio a Roma. L'organizzazione è stata decapitata dai carabinieri e dalla procura di Roma.

Come si legge su RomaToday, oggi 10 luglio cinque uomini sono stati arrestati perché accusati a vario titolo "di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso".

Le indagini, svolte da ottobre a dicembre 2022, coordinate dalla procura di Roma e delegate ai militari del nucleo operativo della compagnia di Montesacro, hanno consentito di ricostruire come i cinque fossero già operativi dal 2019. Una attività dello spaccio di cocaina che aveva come epicentro la zona di San Basilio e non solamente quella della Lupa, in via Luigi Gigliotti.

Lo spaccio di stupefacenti avveniva con consegna a domicilio. Una catena di montaggio, come per le catene che consegno cibo a casa. Ognuno con un ruolo. C'era anche un centralinista che, una volte raccolte le ordinazioni, guidava gli acquirenti sino al luogo di consegna.

Secondo l'accusa per fidelizzare e tenere aggiornati i propri clienti, era stato creato un sistema di pubblicità, attraverso i social, con orari, offerte e tariffario ad hoc. Le consegne avvenivano anche col taxi di uno degli indagati. C'erano anche "offerte e sconti" di 5 euro per i clienti più fedeli. Si andava da 0,6 grammi di coca a 30 euro, un grammo a 50 e 5 grammi a 200 euro, con possibilità di ordinare ogni giorno dalle 14 alle 2 di notte. Un sistema di spaccio "astuto" lo definisce il gip di Roma Annalisa Marzano

Sono state arrestate in flagranza di reato altre tre persone e sequestrate migliaia di dosi di cocaina, rinvenute all'interno di una cantina utilizzata per lo stoccaggio dello stupefacente.

