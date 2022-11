Mamma 18enne lotta tra la vita e la morte: due colpi di pistola al petto dal compagno

Sono gravi ma stabili le condizioni della giovane mamma di 18 anni di nazionalità marocchina, ferita ieri sera da due colpi di pistola al petto, esplosi dal compagno 21enne che poi si è suicidato sparandosi in testa. La donna si trova nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari dopo essere stata sottoposta a un drenaggio toracico. È stata intubata e nel corso della giornata le sue condizioni saranno costantemente monitorate da medici e infermieri.

Il ferimento è accaduto ieri, intorno alle sette e mezza della sera, in un appartamento al piano rialzato di via Martin Luther King a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Forse una lite alla base del folle gesto compiuto dall'uomo, che ha origini albanesi. La figlia della coppia, una bimba di poco più di un anno, non era in casa al momento della tragedia, perchè si trovava con i nonni materni.

Le indagini, coordinate dal magistrato della procura di Bari Alessandro Pesce, sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi nell'abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa spaventati dalle urla prima e dai colpi di arma da fuoco poi. La giovane mamma è stata prima trasportata all'ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari) per poi essere trasferita al Policlinico.

"La comunità di Cassano è sconvolta, ancora non sappiamo molto perché ci sono indagini in corso, ma il Comune non aveva avuto segnalazione di situazioni di criticità" ha detto il sindaco di Cassano Delle Murge, Davide Del Re. "Il mio pensiero in queste ore - ha aggiunto il sindaco - va alla vita spezzata, alla giovane ferita e alla loro bimba piccolissima".