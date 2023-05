Spara alla ex, si barrica in casa con le figlie e poi si suicida

Tragedia familiare a Cremnago di Inverigo, in provincia di Como. Un uomo di 62 anni venerdì pomeriggio ha sparato all'ex compagna 32enne con una pistola e l'ha ferita, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni. Quando i carabinieri hanno cercato di entrare nell'appartamento, l'uomo si è tolto la vita con la stessa arma.

Come si legge su QuiComo, il 62enne ha sparato alla ex al culmine di una lite. Fortunatamente l'ha colpita solo di striscio. Mentre la donna, ferita al volto, è scappata il 62enne si è barricato in casa con le figlie. Una delle bambine con grande coraggio ha preso un mazzo di chiavi e lo ha lanciato dalla finestra in modo che le forze dell'ordine potessero entrare in casa. L'uomo a quel punto è andato in camera da letto e si è suicidato sparandosi.

Sul posto i carabinieri di Lurago d’Erba e di Cantù, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Illese ma sotto shock le bambine che sono state portate al Sant'Anna insieme alla madre.