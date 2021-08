Blocca la strada con l'auto e spara alla ex e al nuovo compagno: fermato

È stato fermato per tentato omicidio l'uomo che lo scorso 15 agosto ha aperto il fuoco a Torino contro un vettura in cui si trovavano l'ex compagna, l'attuale fidanzato e una delle figlie

La polizia di Torino ha fermato di 31enne con l'accusa di tentato omicidio: l'uomo aveva sparato contro la ex compagna e il nuovo fidanzato della donna. I fatti risalgono allo scorso 15 agosto, quando il 31enne, nomade ma domiciliato nel capoluogo piemontese, aveva raggiunto con la propria auto la vettura su cui viaggiava la coppia insieme a una delle figlie.

L'obiettivo che si era posto era quello di sbarrare loro la strada con la sua vettura, all'altezza dell'incrocio tra via Palestrina e corso Giulio Cesare. Una volta bloccati, è sceso dal mezzo e, impugnando una pistola, ha aggredito l'uomo, esplodendo alcuni colpi che solo per caso non hanno raggiunto i tre occupanti.

L'uomo è stato fermato grazie alla testimonianza di alcune persone che avevano assistito alla scena. E, soprattutto, attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere pubbliche.

Di qui l'avvio dell'indagine, culminata il 18 agosto 2021 con il decreto di fermo emesso dalla procura di Torino e dal titolare dell'indagine stessa, il pm Giuseppe Drammis. Ma dell'uomo nessuna traccia. Dopo un giorno di ricerche, il 31enne si è consegnato spontaneamente alla questura di Vercelli nella mattinata di giovedì.