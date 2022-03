Tre colpi di pistola all'inquilino che non pagava l'affitto: condannato

Sparò tre colpi all'inquilino che non gli pagava l'affitto, il 23 giugno scorso, e fu poi arrestato per il tentato omicidio, avvenuto in via Roccazzo a Palermo. Oggi Giuseppe Di Maio è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione dal gup Simone Alecci, che lo ha processato con il rito abbreviato. Come richiesto dal difensore dell'imputato, l'avvocato Rosanna Vella, il giudice ha deciso non solo di concedere le attenuanti generiche, ma anche di far cadere l'aggravante della premeditazione. La procura aveva chiesto una condanna molto più pesante, ovvero 12 anni di carcere. Il gup ha pure disposto una provvisionale di 40mila euro per risarcire il danno alla vittima, che si è costituita parte civile nel processo.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, Di Maio aveva aperto il fuoco contro M. T., che non gli avrebbe pagato l'affitto per diversi mesi, e l'aveva colpito tre volte, a una mano, ad una spalla e al collo. La vittima, portata poi in ospedale, non è comunque mai stata in pericolo di vita. La sparatoria arrivò al culmine di una lite tra i due, in cui erano anche intervenuti il padre della vittima (che aveva avuto poi un malore) e anche uno zio dell'imputato, che era riuscito a disarmarlo. Di Maio, che aveva una regolare licenza per la detenzione della pistola, venne poi arrestato dalla polizia non lontano da via Roccazzo, vicino al deposito Amat.

Le immagini dal luogo della sparatoria, in un servizio video di Rosaura Bonfardino per PalermoToday.