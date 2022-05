Ex poliziotto spara alla madre e si toglie la vita

Tragedia familiare a Nole, in provincia di Torino: un ex poliziotto di 44 anni, Salvatore Alessio, ha prima aperto il fuoco contro la madre per poi rivolgere l'arma contro se stesso. Il dramma è avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 26 maggio, in un'abitazione di via Grazioli. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allertati dal fragoroso

Nole, spara alla madre e si toglie la vita

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe sparato contro l'anziana madre, Irma Fontanella, e poi si sarebbe tolto la vita con la medesima pistola. La mamma dell'ex poliziotto è ancora in vita, ma gravemente ferita. Dopo essere stata curata dai medici e infermieri del 118 è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale: sarà proprio lei, se dovesse riprendersi, a chiarire come sono andati i fatti. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari, anche i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

I vicini: "Gli spari sentiti ieri"

Alcuni vicini di casa hanno dichiarato a Torinotoday di avere sentito alcuni spari nella mattinata di ieri all'ora di pranzo. Questo porterebbe a pensare che la donna ferita sia stata circa 24 ore nell'abitazione. A dare l'allarme è stata questa mattina un'amica della signora che ha chiamato la polizia locale di Nole. Gli agenti hanno trovato oggi la donna ferita e il figlio morto. Salvatore Alessio era in ferie, per questo nessuno si è preoccupato della sua assenza dal lavoro. Non presente in casa, in questi giorni, il padre 87enne dell'uomo che si trova ricoverato in ospedale per una frattura alle costole dovuta ad una caduta.