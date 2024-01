I killer entrano in casa per ucciderlo: si lancia dal balcone per scappare e muore

Per sfuggire all'agguato si è lanciato dal balcone di casa, ma è caduto. Prima era stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi da qualcuno che conosceva e che probabilmente aveva addirittura fatto entrare in casa. È probabilmente morto così Raffaele Cinque, 50 anni, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Il cadavere è stato ritrovato dalla polizia in via Scirocco, strada al confine tra i quartieri di Poggioreale e Secondigliano, a Napoli, poco distante dalla sua abitazione. Gli agenti del commissariato di Secondigliano si sono recati alle prime ore dell'alba sul posto, dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano sentito i colpi di pistola.

Secondo una prima ricostruzione, i killer sono entrati nell'abitazione dell'uomo, un pregiudicato, e hanno esploso diversi colpi di pistola. Per trovare scampo, la vittima ha cercato di scappare raggiungendo un altro balcone, ma è precipitato. Ancora da stabilire se il decesso sia stato provocato dai colpi di pistola esplosi nei suoi confronti o se la morte sia dovuta alla caduta dal balcone. Stando agli inquirenti, che hanno rinvenuto nove bossoli, i killer hanno sparato alla vittima prima all'interno della sua abitazione e poi hanno concluso l'esecuzione esplodendo dei colpi di pistola quando l'uomo tentava la fuga.