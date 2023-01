Spara a un ventenne dopo una lite in discoteca: fermato un poliziotto

Potrebbe essere una ritorsione dopo una lite in discoteca all'origine di un regolamento di conti a colpi di pistola avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi 22 gennaio 2023 in via Flavia, ad Ancona, dove un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Ancona, che sta lavorando per ricostruire il movente dell'accaduto. Secondo quanto si apprende, dopo la lite nel locale tra il ventenne un uomo di 40 anni, quest'ultimo è tornato a casa invitando il giovane e il suo gruppo a raggiungerlo. Ma il 40enne si è fatto trovare con una pistola, che verosimilmente aveva in casa, e ha esploso il colpo contro il 20enne ferendolo alla gamba. Entrambi si trovano all'ospedale Torrette, dove all'alba ci sono registrati anche momenti di tensione tra gli amici dei due feriti.

Secondo quanto appreso da Anconatoday è stato un poliziotto in servizio fuori provincia a esplodere il colpo d'arma da fuoco. L'uomo, 40 anni, è stato fermato dai colleghi della questura di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, ha estratto la pistola al culmine di una lite nella quale lui stesso è rimasto ferito a causa delle percosse. È arrivato in ospedale all'alba, circa due ore dopo il ragazzo ferito dal proiettile, con varie contusioni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Ancora da accertare i motivi dell'accaduto.