Sparatoria in Friuli, morto un uomo e ferita in grave condizioni una donna

Un uomo è morto e una donna è in condizioni gravissime per ferite da arma da fuoco, in seguito a una sparatoria avvenuta questa mattina alle 9.30 nelle campagne di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano, in provincia di Udine. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tentato omicidio e di un suicidio. Come riferito all'ANSA il Procuratore di Udine, Massimo Lia, tuttavia "ogni ipotesi è aperta e le conclusioni sono assolutamente premature".

Per l'uomo, 72enne, non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno dovuto constatarne il decesso. A quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti qualificate, la donna gravemente ferita e ricoverata all'Ospedale di Udine, è di origine straniera, molto più giovane dell'uomo. Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulla sua identità. L'allarme è stato lanciato attorno alle 9.30: sul posto sono stati inviati l'elicottero sanitario Fvg e un'ambulanza.

Sul posto, il medico legale Antonello Cirnelli assieme ad autorità e carabinieri. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Si spera che la donna, ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Terapia Intensiva di Udine, possa raccontare maggiori dettagli per fare luce sulla vicenda.

+++In aggiornamento+++