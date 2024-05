Caterina Ciurleo uccisa da un proiettile vagante mentre è in auto, chi è il 28enne fermato

Sono a una svolta le indagini per l'omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni ferita giovedì 23 maggio da un proiettile che ha raggiunto la Smart su cui viaggiava insieme a un'amica a Roma e poi morta in ospedale. La polizia ha fermato un ragazzo di 28 anni. Si tratta di un italiano di origini sinti: D.S. le iniziali.

Ciurleo, residente nella zona di Torre Maura, si trovava nella Smart di un'amica (rimasta illesa) in via della Riserva Nuova quando un proiettile l'ha colpita. Ha attraversato il portabagagli e il sedile lato passeggero della macchina, centrandola alla schiena. Portata in ospedale con un polmone perforato, è stata sottoposta a due interventi chirurgici ma è morta nella mattina del 24 maggio.

Come si legge su RomaToday, secondo una prima ricostruzione il 28enne avrebbe premuto il grilletto durante un inseguimento con sparatoria fra auto - una Volkswagen Golf scura e una Fiat Cinquecento rossa - sulle quali non si esclude si trovassero appartenenti a clan malavitosi legati forse allo spaccio di droga nella zona di Roma Est. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra mobile con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. La donna sarebbe stata colpita "per errore".

Le indagini vanno avanti per identificare anche gli altri uomini che viaggiavano sulle due macchine. Gli investigatori hanno acquisito tutte le immagini della zona, da quelle esterne al centro commerciale in via Don Primo Mazzolari alle altre che coprono il quartiere.