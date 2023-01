Giovane ferito da colpi di arma da fuoco ad Alatri, provincia di Frosinone, nei pressi di un bar pizzeria. Il dramma poco dopo le venti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i colleghi del Reparto operativo oltre che i mezzi dell'Ares 118.

Al momento non si conoscono altri dettagli in merito tranne che il ferito è in gravi condizioni e chi ha sparato è fuggito e attivamente ricercato.