Sparatoria nella notte: uccisi due ragazzi

Si torna a sparare ad Acerra, in provincia di Napoli. Due ragazzi, di 22 e 21 anni, sono stati uccisi con diversi colpi di arma da fuoco. Si tratta di Pasquale Di Balsamo e Vincenzo Tortora, entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine.

I contorni della vicenda sono ancora poco chiari. I dati da cui gli inquirenti dovranno partire per ricostruire cosa è accaduto siono gli orari in cui i due sono stati portati in ospedale. Tortora è arrivato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori intorno all'1.30 di notte. Era stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, di cui uno alla testa. Dopo circa un quarto d'ora il personale del 118 ha portato anche Di Balsamo, ferito da tre colpi di arma da fuoco.. Un proiettile lo ha colpito al costato e gli è stao fatale.

Tortora, in fin di vita a causa delle lesioni riportate, è stato invece trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è morto stamania. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Si presume che i due fossero insieme quando è stato teso un agguato.

Articolo in aggiornamento