I due ventenni morti nella sparatoria di Acerra: agguato con le maschere di Carnevale

I due pregiudicati morti ad Acerra nella notte tra il 28 e il 29 aprile scorso avrebbero fatto fuoco l'uno contro l'altro, ferendosi a morte. A spalleggiare uno dei due ci sarebbe stato un ragazzino di appena diciassette anni, che è stato fermato. A questa conclusione sono arrivati i carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli), che indagano sulla morte di Pasquale Di Balsamo e Vincenzo Tortora, 22 e 21 anni, morti in seguito a una sparatoria.

Gli spari e le indagini

Tutto accade nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il 118 porta Tortora al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori intorno all'1.30 di notte. E' stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, di cui uno alla testa. Dopo circa un quarto d'ora il personale del 118 porta in ospedale anche Di Balsamo, ferito da tre colpi di arma da fuoco. Di Balsamo muore poco dopo l'arrivo nel nosocomio. Tortora viene invece trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove muore alcune ore dopo.

I carabinieri individuano la zona dove si trovavano i due al momento degli spari: via Leonardo da Vinci. Iniziano i rilievi e vengono acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. A distanza di tre giorni scatta il fermo di un 17enne. Deve rispondere di omicidio aggravato e porto illegale di armi.

L'agguato

Secondo la ricostruzione dei carabinieri Di Balsamo arriva sul luogo della sparatoria in sella a uno scooter guidato da un altro ragazzo: il 17enne adesso in stato di fermo. I due, col volto coperto, affiancano l'auto guidata da Vincenzo Tortora. Di Balsamo e Tortora si colpiscono l'un l'altro con armi detenute illegalmente. Poi il 17enne fugge lasciando i due riversi per terra.

"V per vendetta"

Secondo quanto emerge, il 17enne e il suo alleato al momento dell'agguato indossavano la maschera del protagonista del film "V per Vendetta", ma di colore nero. Il gip del Tribunale dei Minori ha convalidato il provvedimento cautelare nei confronti del 17enne che ora si trova in un istituto per minorenni.