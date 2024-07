Sparatoria in strada in pieno giorno: un uomo freddato a colpi di pistola

Emanuele Pietro Montefusco, 49 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla periferia est di Napoli nella mattinata di oggi, 9 luglio. Come riporta NapoliToday, la sparatoria è avvenuta in via Argine, una delle strade principali del quartiere Ponticelli. Da ricostruire le modalità e il movente dell'agguato, sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Poggioreale giunti in breve tempo sul posto. A quanto si apprende, la vittima aveva diversi precedenti alle spalle e nel 2017 era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Articolo in aggiornamento