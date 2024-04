Spari nel parco giochi affollato: genitori e bimbi fuggono nel panico, una donna resta ferita. È giallo

Restare feriti da un'arma da fuoco mentre si è al parco insieme ai propri figli in una giornata qualsiasi si può. È successo a Napoli, nel popoloso quartiere di Fuorigrotta. Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 aprile, una donna di 50 anni è stata ferita a una gamba mentre era in un parco giochi insieme alla propria bambina.

L'area giochi in quel momento era affollata da bimbi e genitori, e l'irrompere degli spari ha scatenato il panico. Tra le persone che fuggivano una donna è stata vista accasciarsi a terra e sanguinare copiosamente. Alcune persone si sono radunate attorno a lei per soccorrerla, uno dei presenti si è sfilato la cintura per usarla come laccio emostatico e tentare di rallentare l'emorragia.

La donna è stata quindi trasporta al pronto soccorso del vicino ospedale San Paolo mentre sul posto è giunta la polizia. La prognosi della donna non è stata ancora resa nota ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Un solo colpo esploso e il giallo del movente

Nel luogo del ferimento, oltre alla cintura sporca di sangue usata per soccorrere la vittima è stato trovato un casco da motociclista. Le indagini sono alle prime battute ma, stando ai primi rilievi, sarebbe stato esploso un solo colpo e questo porterebbe ad escludere un raid intimidatorio della Camorra. La 50enne, incensurata, potrebbe essere finita nel posto sbagliato al momento sbagliato - trovandosi sulla traiettoria del proiettile, non destinato a lei - o essere esattamente il bersaglio dell'unico colpo sparato.

Si indaga a 360° sulla vita privata della vittima e sul contesto criminale della zona, mentre il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza: "Si tratta di un episodio gravissimo, sul quale la polizia di Stato e la magistratura stanno profondendo il massimo sforzo investigativo per l'individuazione dei responsabili. Intanto sono state attivate tutte le misure di prevenzione", fanno sapere dalla prefettura.