Titolare di una palestra gambizzato in strada, caccia a un uomo su un'auto bianca

Sparatoria a Ribera (Agrigento), dove un uomo di 45 anni è stato gambizzato sabato 9 settembre. Si tratta del titolare della palestra "Combat Gym", A.R. di 45 anni. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco, un fucile da caccia caricato a pallini, in via Bixio all'esterno della palestra.

Come si legge su AgrigentoNotizie, il 45enne è stato subito soccorso e portato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti e medicazioni. Non sarebbe in pericolo di vita.

Polizia e carabinieri stanno cercando una Ford Fiesta bianca, a bordo della quale si sarebbe allontanato l'uomo, un trentenne, sospettato di essere l'autore del ferimento.

