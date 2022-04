Si lamenta per l'attesa del pranzo e spara al cuoco

Si sarebbe prima lamentato del servizio lento, poi ha picchiato il cuoco, ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato tre colpi alla schiena. Attimi di follia quelli avvenuti oggi all’ora di pranzo in un ristorante del centro di Pescara. A finire in ospedale con tre ferite d’arma da fuoco, di cui una al collo e una al torace, un 23enne di origini straniere e studente universitario.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, a sparargli è stato un uomo che ha pranzato nel locale. Il titolare dell'attività, situata proprio in centro, ha raccontato che l'uomo si sarebbe lamentato per l'attesa del servizio, prima avrebbe colpito con un pugno il ragazzo e poi gli avrebbe sparato. Il giovane è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo spirito dove si trova anche un'altra dipendente del locale che ha tentato di calmare l’aggressore.

"Pescara non è più una città sicura", ha commentato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, intervenuto sull'accaduto. "Le risse sono all'ordine del giorno e oggi, come si apprende dalla stampa, c'è stata addirittura una sparatoria a piazza Salotto, luogo frequentatissimo da ragazzini e famiglie soprattutto di domenica - ha aggiunto - Davanti a questi gravi avvenimenti è inutile che questa amministrazione comunale continui a sbandierare l'aumento di telecamere come panacea di tutti i mali. Le telecamere in centro, se non accompagnate da un aumento delle forze dell'ordine, non servono da deterrente per nessuno - ha continuato - Adesso anche il cuore pulsante del commercio e della vita sociale di Pescara, com'è piazza Salotto, è stata investita da più atti di violenza registrati in pochi giorni. La verità è che pian piano la città si sta ammalorando in ogni angolo e chi avrebbe il dovere di amministrarla al meglio continua a nascondersi dietro un dito".

Intanto sui social circola un video della sparatoria, con le immagini dell'impianto di sorveglianza del locale, che ha ripreso i momenti in cui la vittima dell’aggressione ha tentato di ripararsi dietro al bancone. Il gestore del locale ha raccontato che l’uomo non sarebbe un cliente abituale.