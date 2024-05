Sparatoria a Roma in pieno giorno, colpita un'anziana: è grave

Vere e proprie scene da Far West, ma purtroppo non si tratta di un set cinematografico e lo scenario è quello delle nostre strade. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, un'anziana è rimasta gravemente ferita dopo essere stata centrata da un colpo di arma da fuoco. L'episodio è avvenuto in Via Don Primo Mazzolari, nella periferia est di Roma, di fronte a un centro commerciale. E la dinamica fa pensare a un vero e proprio "agguato".





La 65enne ferita era a bordo di una smart. Seduta al lato passeggero, sostava insieme a un'amica al volante, quando due persone a bordo di una Fiat 500 hanno sparato direttamente dall'auto senza scendere.

I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto insieme alla Scientifica e agli agenti della Polizia Locale, hanno trovato un foro sullo sportello del portabagagli della Smart, ma sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali bossoli a terra. L'anziana, gravemente ferita alla schiena è stata trasportata in codice rosso in ospedale, al Policlinico Umberto I. Le forze di polizia stanno cercando, in queste ore, di chiarire la dinamica di quella che assomiglia a un vero e proprio "agguato". Da capire se fosse diretto proprio alle due donne oppure si sia trattato di un proiettile vagante. Se così fosse bisognerà capire se il proiettile aveva un altro bersaglio. Al momento non è esclusa neanche l'ipotesi dello scambio di persona.