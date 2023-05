Terrore davanti a un bar: spari contro una famiglia, bimba di 10 anni colpita alla testa

Attimi di terrore a Sant'Anastasia, alle porte di Napoli. In piazza Cattaneo, all'esterno di un bar, sono stati esplosi almeno 10 colpi di arma da fuoco. Due persone, secondo una prima ricostruzione, avrebbero raggiunto l'esterno del locale e avrebbero aperto il fuoco tra le persone sedute a mangiare e bere.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di martedì. Tre le persone ferite, tutte appartenenti alla stessa famiglia. Si tratta di una coppia e della loro figlioletta di 10 anni. I due genitori e la piccola erano seduti a un tavolo a mangiare e, secondo i carabinieri, sarebbero stati colpiti accidentalmente.

Il padre, 43 anni, colpito a una mano è stato trasferito al Cardarelli. La madre, 35 anni, è stata ferita all'addome e anche lei è stata trasportata al Cardarelli: non è in pericolo di vita. Per la piccola, invece, è stato necessario il trasporto al Santobono dove dovrà essere operata per le ferite riportate alla testa: anche lei per fortuna non rischierebbe la vita.

A condurre le indagini, per chiarire la dinamica e il movente dietro la sparatoria, sono i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Secondo una prima ipotesi gli spari potrebbero essere stati esplosi durante un litigio in strada tra alcuni avventori dei negozi della piazza e la famiglia sarebbe stata colpita in modo accidentale. Ma i contorni della vicenda sono ancora nebulosi.