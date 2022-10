Misteriosa sparatoria in strada: tre feriti

Sparatoria, dai contorni ancora tutti da chiarire, per strada a Catanzaro dove tre persone sono rimaste ferite. Tutto è accaduto ieri sera in viale Isonzo, nella zona sud della città, non lontano dal luogo dove un incendio ha distrutto una famiglia uccidendo tre fratelli e ferendo gli altri quattro componenti della famiglia.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato 22 ottobre, quando al 113 sono arrivate diverse telefonate che segnalavano una sparatoria in corso. Giunti sul posto, gli agenti della polizia non hanno trovato persone armate, ma alcuni testimoni hanno riferito di avere sentito distintamente il rumore di alcuni spari.

Solo dopo gli inquirenti hanno accertato che la sparatoria era effettivamente avvenuta. Non lontano da distributore di benzina si erano affrontati due gruppi rivali, con oltre dieci colpi esplosi e tre persone ferite tutte della comunità rom. Secondo quanto si è appreso, i feriti farebbero parte dello stesso gruppo che, forse per un regolamento di conti in seno ad ambienti criminali nella comunità rom della zona, si sarebbe scontrato con un altro gruppo di persone. Due dei tre feriti non sarebbero in gravi condizioni. Più serie, invece, quelle del terzo, che è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco all'addome.