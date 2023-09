Sparano con la carabina dall'auto, panico tra i passanti: sette feriti

Hanno passato la notte sparando dall'auto con una carabina ad aria compressa contro ignari passanti davanti ai locali notturni. È successo nella notte del 7 settembre a Terracina, in provincia di Latina. La situazione è stata segnalata da diverse telefonate arrivate alla centrale operativa dei carabinieri. Diverse persone colpite sono rimaste ferite riportando importanti lesioni.

Le segnalazioni di diverse sparatorie e la fuga

Come riporta LatinaToday, una volante del nucleo radiomobile dei carabinieri di Terracina si è messa alla ricerca dei responsabili e, dopo circa un'ora e l'ennesima segnalazione di colpi di arma da fuoco arrivata anche da San Felice Circeo, è riuscita a intercettare il veicolo bloccandolo in via Tittoni, proprio nel centro del paese in provincia di Latina.

A bordo c'erano cinque persone, ma una di queste è riuscita a fuggire. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato la carabina ad aria compressa utilizzata poco prima, insieme a un coltello multiuso, diversi proiettili in metallo e due grammi di cocaina.

I carabinieri a quel punto hanno ricostruito la scorribanda notturna e individuato ben sette vittime, tra le quali una guardia in giurata in servizio. Tutte hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 7 e i 10 giorni. I colpi sono stati sparati per la maggior parte ad altezza uomo, spalle, collo, orecchie.

Due maggiorenni sono stati arrestati, mentre altri due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà. Nei confronti dei quattro si procede per i reati di violenza e lesioni aggravate a incaricato di un pubblico servizio, lesioni aggravate e futili mediante l'utilizzo di armi. Per i due soggetti arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di domani, 9 settembre 2023.

