Spari in aria per festeggiare il 14esimo compleanno, panico tra la folla

Per festeggiare il suo 14esimo compleanno ha avuto la brillante idea di sparare colpi di pistola in aria, forse per emulare i personaggi di un film o di una serie sulla malavita. Si trattava di un'arma a salve ma la cosa ha comunque scatenato il panico tra la folla. È accaduto a Napoli, nella celebre Galleria Umberto, e l'autore del gesto è stato denunciato dalla polizia municipale. Sentendo le esplosioni gli agenti sono accorsi sul posto e facendosi strada tra la gente che scappava, hanno individuato un ragazzo che intimidiva i passanti con una pistola. Alla vista degli agenti il giovane si è dato alla fuga lanciando a terra l'arma che, come successivamente accertato, era una pistola a salve ma senza tappo rosso.

Il ragazzo, che aveva sparato cinque colpi, è stato poi bloccato mentre tentava di dileguarsi nei Quartieri Spagnoli e si è accertato che si trattava di un minore che proprio ieri compiva 14 anni. Insomma gli spari erano il momento clou dei suoi festeggiamenti. Di quanto accaduto è stata inviata relazione all'autorità giudiziaria dei minori che ne hanno disposto l'affidamento alla tutrice mentre l'arma è stata sequestrata.

L'intervento della Polizia locale è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando i controlli nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina. I poliziotti di Chiaia e i motociclisti sono intervenuti nel centro città fermando, all'altezza di via Verdi, uno scooter con a bordo tre minori di 10, 11 e 12 anni.

