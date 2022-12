Spari contro una comitiva seduta al bar, arrestati padre e figlio

Doveva essere un aperitivo al bar, è diventato un agguato con sparatoria. Dietro la raffica di colpi di arma da fuoco esplosi contro un gruppo di uomini a Guidonia (Roma) lo scorso 30 agosto c'è un debito per droga. A questa conclusione sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato due uomini. Si tratta di padre e figlio di 45 e 23 anni, accusati di tentato omicidio.

È fine agosto, tardo pomeriggio. Un gruppo di giovani è al bar di via delle Genziane per un aperitivo e il locale è pieno. Improvvisamente vengono esplosi sei colpi di pistola. I clienti fuggono impauriti: c'è chi si nasconde sotto i tavolini, chi si getta per terra, chi cerca riparo all'interno. Solo per un caso non ci sono feriti o vittime. Un video immortala i concitati momenti della sparatoria.

I carabinieri del Ris di Roma ricostruiscono le traiettorie dei sei proiettili. Per i militari chi ha aperto il fuoco voleva uccidere, non sono spaventare. Le indagini portano all'arresto di un 38enne di Villalba di Guidonia - vittima del fallito agguato - trovato con della droga in casa. Ulteriori approfondimenti portano poi a padre e figlio di origini campane ma residenti a Guidonia. Secondo l'accusa è stato il più giovane a impugnare materialmente l'arma. Alcuni particolari hanno portato gli inquirenti verso i due: l'immagine di due vetture passate qualche minuto prima davanti al bar dove si è poi consumata la sparatoria, gli abiti indossati dai due uomini alla guida e anche un particolare tipo di deodorante per auto, caratteristico per forma e colore.

Il movente per i carabinieri è in una partita di cocaina non pagata. Padre e figlio avrebbero pianificato e premeditato la vendetta.