Rifiuta il Tso e inizia a sparare: ferito un vigile del fuoco, evacuata una scuola

Spari e paura a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio, in provincia di Lucca. Un uomo, che doveva essere sottoposto a un Tso, si è barricato in casa e ha iniziato a sparare verso l'esterno. L'allarme è scattato dopo le 14 di oggi, 19 gennaio 2022. Le forze dell'ordine hanno evacuato una scuola materna che si trova poco distante e transennato la strada davanti all'abitazione. Sempre a scopo precauzionale, è stato deciso di non consentire l'accesso agli alunni di una scuola elementari per le lezioni pomeridiane. Un vigile del fuoco (non un agente della polizia municipale come appreso inizialmente ndr) è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale.

Spari per evitare il Tso

I vigili urbani si sono presentati a casa dell'uomo per notificargli l'applicazione di un Tso. Al rifiuto di aprire la porta, i vigili urbani hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno tentato di forzare la porta. A quel punto l'uomo, che vive con l'anziano padre, ha esploso alcuni colpi di pistola. L'arma sarebbe detenuta illegalmente. Un proiettile ha raggiunto uno dei vigili del fuoco. L'uomo è rimasto ferito ma sta bene, come si legge anche sul profilo Twitter dei vigili.

? #TorredelLago (LU), sta bene il collega raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un intervento intorno alle 13 di #oggi. La squadra dei #vigilidelfuoco era intervenuta in ausilio alla Polizia Locale per aprire la porta di un’abitazione #19gennaio — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 19, 2022

"Esco quando eleggono il Presidente"

Le forze dell'ordine hanno tentato di instaurare un dialogo con l'uomo. "Venite che vi sparo in testa, uno a uno. Esco quando sarà eletto il presidente della Repubblica, allora cambierà tutto", ha gridato per tutta risposta.

Articolo aggiornato il 19 gennaio 2022 alle ore 16,52 // Inserite condizioni del ferito