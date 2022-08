Colpi di pistola contro la segreteria politica di un candidato alle elezioni

Colpi di pistola esplosi contro la sede della segreteria politica di un candidato alle prossime elezioni. E' successo a Reggio Calabria. Destinatario dell'intimidazione il deputato di Forza Itala Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale Reggio-Locri.

Tre colpi di calibro 38 sono stati sparati, da persone non identificate, sulla vetrata della segreteria politica in via Quartiere Militare, nei pressi della sede del Consiglio regionale. Da quanto si è appreso, all'interno della segreteria era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso parlamentare forzista con alcuni suoi collaboratori. Fortunatamente tutti i presenti sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la scientifica.