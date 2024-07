Col fucile e il casco integrale sparano tra i bagnanti del lido

Degli uomini armati e coi volti coperti da caschi integrali hanno sparato tra i bagnanti seminando il panico in spiaggia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La sparatoria è avvenuta all'interno dello stabilimento balneare "Lido Azzurro". Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili del raid che, solo per puro caso, non ha causato feriti.

Secondo NapoliToday, i due si sono introdotti nel lido alla ricerca di un loro possibile obiettivo. Non trovandolo (probabilmente è riuscito a fuggire via prima del loro arrivo), neppure sotto l'ombrellone, sono poi andati via esplodendo dei colpi d'arma da fuoco in aria. Panico tra i bagnanti che sono fuggiti via terrorizzati. Secondo le testimonianze oculari e i bossoli trovati nel lido i malviventi dovrebbero aver sparato con una pistola e un fucile a pompa.

"Mi trovavo in spiaggia quando ho udito gli spari. Fuggivano tutti, ero lì con mia figlia incinta e il suo bambino piccolo. Uno spavento terribile, c'erano tanti bimbi. Non si può agire così, ci poteva scappare il morto. Non si può più stare tranquilli neppure al mare. Servono presidi di polizia nei luoghi a rischio", denuncia un bagnante presente nel Lido Azzurro al momento del raid.