Panico in spiaggia: lite furibonda e spari in un lido

Momenti di panico in un lido di Brindisi, dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi della spiaggia: è successo ieri mattina, sabato 22 giugno. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi dai protagonisti di una lite avvenuta il giorno precedente. Ma andrà fatta chiarezza sulla dinamica. I due feriti, medicati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Gli spari hanno provocato paura e un fuggi fuggi generale tra i bagnanti. La sparatoria è avvenuta sulla litoranea a nord della città.

Indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Brindisi. Secondo quanto ricostruito finora, due persone si sono recate in ospedale con ferite da arma da fuoco: i sanitari hanno subito informato la polizia, che dopo aver ascoltato le testimonianze delle vittime si è subito messa a lavoro per ricostruire la vicenda. Al momento gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sulle indagini. Intorno alle 11 di ieri mattina, una pattuglia della sezione volanti ha fatto un sopralluogo sul posto: sono intervenuti anche i colleghi della scientifica e della mobile. Sarebbero state trovate tracce di sangue.

Entrambe le vittime hanno riportato ferite alla coscia. Da quanto si apprende, uno era in piedi per strada e l'altro su una moto. Uno dei due ha riportato una ferita da proiettile alla coscia destra: si tratta di un 43enne, dimesso con una prognosi di trenta giorni. L'altro, un uomo di 61 anni, anch'egli colpito a una coscia, è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. Lo stabilimento balneare è dotato di un impianto di videosorveglianza: con ogni probabilità la scena è stata immortalata dalle telecamere.