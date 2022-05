Agguato a Napoli, ucciso Emmanuele De Angelis

Torna l'incubo della faida tra clan della camorra a Napoli. Un ragazzo di 29 anni è stato ucciso oggi, 18 maggio, nella zona di Soccavo. Il delitto in via Contieri, stradina poco trafficata che collega la parrocchia di Santa Maria delle Grazie con l'area dell'ex Campo Paradiso (dove si allenava il Napoli di Maradona). La vittima è Emmanuele De Angelis. Secondo quanto trapela, aveva precedenti per spaccio di droga.

Il cadavere di De Angelis è stato trovato dalla polizia nel cortile di uno stabile a due piani al civico 8. E' stato freddato con cinque colpi di pistola al volto, esplosi da distanza ravvicinata, con le modalità di un'esecuzione camorristica. L'ipotesi sulla quale lavorano gli investigatori è che sia stato attirato in una zona isolata, dove è scattato l'agguato

Il delitto, come ricostruisce NapoliToday, potrebbe essere collegato all'agguato di ieri contro Antonio Ermano, cognato del boss Alfredo Vigilia, detto “'o nir”. Quest'ultimo è ritenuto un elemento di spicco dell'omonimo clan operante a Soccavo. Il 44enne è stato raggiunto dai proiettili al gluteo sinistro. Le sue condizioni non sono gravi.