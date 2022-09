Spara col fucile al padre e al fratello che non accettano la sua scelta di convivere

Ha sparato al padre e al fratello, ferendoli a un piede e a un braccio, come "vendetta" perché i due non avevano accettato la sua scelta di andare a convivere nella casa di famiglia con la nuova compagna. E' successo a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato con lo zio di 54 anni per lesioni personali e detenzione illegale di armi.

L'episodio si è verificato nella notte di venerdì, ma è stato reso noto soltanto ora dai carabinieri. Giunti sul posto dopo una telefonata al 112, i militari hanno trovato le due vittime, di 46 e 25 anni, sotto choc. Sono stati i due feriti a indicare il 20enne come colpevole. All'origine dell'aggressione una lite familiare: il 20enne ha annunciato di volere andare a convivere con la compagna nell'abitazione di famiglia ma la notizia non è stata bene accolta dai parenti. Il padre ha ferito il figlio alla gamba con una bottiglia di vetro rotta. A questo punto il giovane, con lo zio, si è allontanato dall'abitazione e ha recuperato il fucile sparando nel cortile di casa al padre e al fratello per poi fuggire. Lo zio lo avrebbe accompagnato in auto prima e dopo la sparatoria. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto anche grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Il 20enne si trova in carcere, lo zio ai domiciliari. I feriti sono stati dimessi dall'ospedale, ciascuno con una prognosi di sette giorni.