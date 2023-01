Spari tra la folla, si scatena il panico: donna colpita mentre è seduta su una sedia in strada

Erano circa le 11 quando una donna che si trovava in viale Melina, a Portici, in provincia di Napoli, è stata raggiunta da un colpo di pistola alla gamba sinistra. Nella zona, che si trova a ridosso dell'area del mercato, si è scatenato il panico tra la folla. Sulla vicenda indagano gli agenti del locale commissariato di polizia. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna fosse seduta su una sedia di plastica all'esterno di una boutique.

Soccorsa e trasportata all'ospedale del Mare a Napoli con un'ambulanza, non sarebbe in gravi condizioni. L'area in cui è avvenuto il ferimento è stata transennata e sottoposta a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Non è ancora chiaro se la donna, di 43 anni, fosse il reale obiettivo o se sia una vittima accidentale. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica. Al momento non viene esclusa nessuna pista. Segnalazioni sono giunte anche sui social, con i cittadini che si sono detti molto preoccupati. "Dobbiamo avere paura anche di camminare", ha scritto un utente nel commentare gli spari in zona mercato a Portici.