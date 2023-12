Violento assalto in banca: bandito spara in testa a un carabiniere

Paura a Ciampino, comune alle porte di Roma, dove un bandito ha sparato durante una rapina in banca colpendo un carabiniere. Il militare ferito è stato portato in ospedale, al Sant'Eugenio, in codice rosso. Il proiettile gli ha sfiorato la tempia. Fortunatamente non è grave. È quanto successo poco prima delle 13 di oggi, 1° dicembre, allo sportello della Banca Popolare di Sondrio in viale del Lavoro 54.

La rapina

Due componenti di una banda di ladri sono riusciti a entrare nella banca con uno stratagemma. Uno di loro ha estratto una pistola minacciando i presenti. Un carabiniere del comando provinciale di Roma, libero dal servizio e quindi in borghese, dall'esterno della filiale si è accorto di quanto stava accadendo all'interno della banca e così si è attivato per dare l'allarme.

Lo sparo

Un complice, che si trovava fuori dalla banca per fare da palo, ha preso una pistola e ha sparato colpendolo di striscio alla tempia sinistra. Dopo il colpo la banda, composta in tutto da quattro persone, è fuggita via. In tutta la zona, tra Ciampino, Roma est e i Castelli Romani è in corso un'indagine per rintracciare i malviventi, anche con l'intervento di un elicottero.

Da subito i carabinieri hanno infatti diramato le ricerche dei fuggitivi a tutte le centrali operative, anche delle altre forze di polizia e predisposto posti di blocco in tutta l’area. Sul fatto indaga la Procura di Velletri.

''La mia vicinanza, insieme agli auguri di pronta guarigione, al militare dell'Arma rimasto ferito a Ciampino. È intervenuto senza esitazioni'', ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. ''Un gesto che testimonia, ancora una volta, l'impegno, la dedizione e la professionalità delle nostre forze dell'ordine, sempre pronte a fronteggiare con coraggio le situazioni più critiche per difendere la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini'', ha sottolineato il titolare del Viminale.